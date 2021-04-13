Мэр Уфы Сергей Греков подписал постановление о завершении отопительного сезона
В Уфе объявили о завершении отопительного сезона с 13 апреля. Соответствующее постановление сегодня подписал мэр города Сергей Греков.
«В связи с установлением постоянной положительной температуры наружного воздуха, главой администрации Уфы подписаны постановления об окончании отопительного сезона 2020-2021 годов на объектах жилищно-коммунальной и социальной сферах», — говорится в сообщении пресс-службы столичной мэрии.
Теплоснабжающим организациям, обеспечивающим централизованное теплоснабжение потребителей, дано поручение завершить отопительный сезон на объектах жилищно-коммунальной сферы с 13 апреля 2021 года. А с 23 апреля 2021 года теплоснабжающие организации прекратят подачу тепла объектам социальной сферы.