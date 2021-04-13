Мэр Уфы Сергей Греков подписал постановление о завершении отопительного сезона

Теплоснабжающим организациям, обеспечивающим централизованное теплоснабжение потребителей, дано поручение завершить отопительный сезон на объектах жилищно-коммунальной сферы с 13 апреля 2021 года. А с 23 апреля 2021 года теплоснабжающие организации прекратят подачу тепла объектам социальной сферы.

В Уфе объявили о завершении отопительного сезона с 13 апреля. Соответствующее постановление сегодня подписал мэр города Сергей Греков.

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