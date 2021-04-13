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Московский хирург провел операции пациентам Республиканского кардиодиспансера

ОБЩЕСТВО
Фото: Минздрав РБ

Московский хирург провел операции пациентам Республиканского кардиодиспансера Фото: Минздрав РБ

Московский хирург провел операции пациентам Республиканского кардиодиспансера. Заведующий отделением лечения нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции​ ГКБ №23 им.И.В. Давыдовского Москвы Фархад Рзаев посетил Уфу с рабочим визитом. Сферу профессиональных интересов врача составляют желудочковые и наджелудочковые аритмии, предсердная тахикардия, трепетание и фибрилляция предсердий и многое другое. В своей практике он широко применяет все методы хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции.​

Под руководством Фархада Рзаева в кардиоцентре были проведены три операции. Доктор показал своим уфимским коллегам способ оптимизации процесса проведения процедуры, благодаря которой время вмешательства сокращается на 25%, а также поделился секретами усовершенствования техники аблации задней стенки левого предсердия у пациентов с персистирующей фибрилляцией предсердий.

По словам главврача Республиканского кардиодиспансера Ирины Николаевой, подобные встречи необходимы медикам, прежде всего, для обмена опытом и внедрения современных технологий в практическую медицину.

 

ИА «Башинформ»

Теги: здравоохранение
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