Фото: Минздрав РБ Московский хирург провел операции пациентам Республиканского кардиодиспансера Фото: Минздрав РБ

Московский хирург провел операции пациентам Республиканского кардиодиспансера. Заведующий отделением лечения нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции​ ГКБ №23 им.И.В. Давыдовского Москвы Фархад Рзаев посетил Уфу с рабочим визитом. Сферу профессиональных интересов врача составляют желудочковые и наджелудочковые аритмии, предсердная тахикардия, трепетание и фибрилляция предсердий и многое другое. В своей практике он широко применяет все методы хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции.​

Под руководством Фархада Рзаева в кардиоцентре были проведены три операции. Доктор показал своим уфимским коллегам способ оптимизации процесса проведения процедуры, благодаря которой время вмешательства сокращается на 25%, а также поделился секретами усовершенствования техники аблации задней стенки левого предсердия у пациентов с персистирующей фибрилляцией предсердий.

По словам главврача Республиканского кардиодиспансера Ирины Николаевой, подобные встречи необходимы медикам, прежде всего, для обмена опытом и внедрения современных технологий в практическую медицину.