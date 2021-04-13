Фото: Ксения Калинина Сильный туман и аномальная жара: МЧС Башкирии предупреждает об опасных погодных явлениях Фото: Ксения Калинина

МЧС Башкирии предупреждает об опасных и неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидаются с 20.00 13 апреля до 20.00 14 апреля. По данным ведомства, на отдельных участках автодорог ночью и утром видимость в тумане составит 500 метров и менее. Местами по республике ожидается аномально жаркая погода со средней температурой воздуха на 7-10 градусов выше нормы.

В указанный период прогнозируется переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +2,+7 градусов, местами до -3, днем +16,+21. На отдельных участках автодорог ночью и утром видимость в тумане 500 м и менее.

В Уфе ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4,+6, днем +20,+22.