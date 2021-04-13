В Уфе в воздухе фиксируют превышение концентраций по загрязняющим веществам

В Уфе зафиксировано превышение в воздухе концентраций по нескольким загрязняющим веществам.

Как сообщили в отделе мониторинга загрязнения атмосферного воздуха Башгидрометцентра, 9 апреля в час дня в наблюдательном пункте на улице Ульяновых, 57 в воздухе зафиксировали концентрацию этилбензола на уровне 1 ПДК.

11 апреля в час дня в наблюдательном пункте на проспекте Октября, 141 было зарегистрировано превышение содержания пыли в воздухе. Концентрация составила 1,5 ПДК.

Превышения допустимых концентраций по остальным контролируемым на постах примесям (диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, фенол, хлорид водорода, аммиак, формальдегид, бензол, толуол, ксилолы, хлорбензол) не наблюдались, сообщили в Башгидрометцентре.

Между тем, жители Уфы в соцсетях сообщают о повышенной концентрации пыли во многих районах города. Уфимцы отмечают необходимость носить маску, включая из-за распространения новой коронавирусной инфекции, а также из-за ощутимо высокой концентрации взвешенных веществ (пыли).