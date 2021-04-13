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МЧС Башкирии предупреждает жителей села Месягутово о взрывных работах из-за затора

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

МЧС Башкирии предупреждает жителей села Месягутово о взрывных работах из-за затора Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

В Дуванском районе Башкирии около села Месягутово образовался затор, протяженность 2,5 км. МЧС РБ предупреждает местных жителей о подъеме уровня воды в связи с заторным явлением.

«Просим собрать необходимые вещи, документы, отключить электроснабжение в доме и поднять ценные вещи на верхние этажи или чердаки. При любых обстоятельствах сохраняйте спокойствие и самообладание — вам обязательно придут на помощь», — обратились к гражданам в ведомстве.

Сегодня спасатели Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России совместно с инженерами Центрального военного округа запланировали взрывные работы, ориентировочно, на 15.30 по местному времени.

«Будет организовано оцепление, — сообщили в пресс-службе МЧС РБ. — Для тех, кто оказался в зоне подтопления организовано питание, проводится информирование о складывающейся обстановке».

 

ИА «Башинформ»

Теги: паводок, МЧС РБ
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