Фото: Госкомитет РБ по ЧС | Видео: очевидец, читатель "Башинформ" «Началась подвижка льда»: в Белорецком районе взорвали затор на реке Инзер Фото: Госкомитет РБ по ЧС | Видео: очевидец, читатель "Башинформ"

В Белорецком районе на реке Инзер взорвали лед. Ранее сообщалось, что из-за образовавшегося ледового затора река в районе села Ассы вышла из берегов. Местных жителей и домашний скот эвакуировали.

В течение ночи происходили колебания уровня воды, но на данный момент уровень остался прежним, рассказали в Госкомитете по ЧС. Ледовый затор спустился ниже моста.

Сегодня, сообщили в ведомстве, в месте ледового затора прогремели первые взрывы, направленные на его ликвидацию.

«Началась подвижка льда. При необходимости взрывные работы для ликвидации ледового затора будут продолжены», — рассказали специалисты.

Отмечается, что к работам были привлечены спасатели, пожарные, операторы беспилотного летательного аппарата и судно на воздушной подушке Госкомитета РБ по ЧС, команда взрывников расположенной в Алкино войсковой части.

Как сообщают жители в соцсетях, вода в селе Ассы заполнила гаражи, заливает огороды и дороги. Некоторых жителей эвакуировали в свободные корпуса в санатории в селе.

«Вода пришла мгновенно, люди не успели ничего сохранить. У некоторых даже машины и хозяйство не видно, все закрыто водой», — рассказала жительница агентству «Башинформ».