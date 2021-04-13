В Башкирии готовятся к запуску туристических сплавов по реке Зилим. Сезон стартует уже со следующей недели, сообщили «Башинформу» в Дирекции по особо охраняемым природным территориям РБ.

По словам начальника природного парка «Зилим» Азамата Ибатуллина, маршруты по реке Зилим пользуются особой популярностью у жителей и гостей республики. В этом году ожидается более 500 посетителей в день.

В дирекции обратили внимание на необходимость соблюдения техники безопасности при посещении природных парков. В частности, в период половодья сплавляться по верховьям Зилима, в особенности по порогу Кысык, неопытным водникам и без специального спортивного снаряжения запрещается, предупредили специалисты.

Также перед сплавом следует обязательно зарегистрировать группу в МЧС и предупредить сотрудников Природного парка «Зилим» о визите. Уведомить сотрудников парка и получить билет можно на сайте дирекции. Для этого посетителям необходимо выбрать раздел «купить билет», ввести свои данные, дату, время планируемого выезда на территорию парка и оплатить билет. Сделать это стоит заранее, поскольку на территории природного парка связи нет.