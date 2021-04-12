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12 апреля Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Белая тронулась!»: в Уфе проходит ледоход

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов | Видео: Валерий Шахов

Фото: Валерий Шахов

В понедельник, 12 апреля, уфимцы любовались видами ледохода на реке Белой. Вскрытие реки прошло в прогнозируемые сроки.

Эпичное природное явление, символизирующее окончательное вступление весны в свои права, фотографировали и снимали на видео многие жители города. На новой уфимской набережной побывал и фотограф «Башинформа» Валерий Шахов.

«Величественным и страшным зрелищем» называл ледоход на Белой выдающийся русский писатель Сергей Аксаков, поэтично описавший это явление в своих воспоминаниях:

«...Я вышел и увидел новую, тоже не виданную мною картину: лёд трескался, ломался на отдельные глыбы; вода всплёскивалась между ними; они набегали одна на другую, большая и крепкая затопляла слабейшую, а если встречала сильный упор, то поднималась одним краем вверх, иногда долго плыла в таком положении, иногда обе глыбы разрушались на мелкие куски и с треском погружались в воду».

 

Лейла Аралбаева

Теги: ледоход
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