Фото: УГИБДД МВД по РБ Вниманию водителей! На Южном обходе села Иглино закрыт проезд для всех видов транспорта Фото: УГИБДД МВД по РБ

Вниманию водителей! В связи с подъемом уровня паводковых вод до 16.00 часов 17 апреля закрыто движение для всех видов транспорта в Иглинском районе на Южном обходе с. Иглино на участке км 4+400 — км 4+550.

Как сообщили «Башинформу» в Управлении дорожного хозяйства РБ, объезд возможен по дороге Уфа-Иглино-Красная Горка-Павловка (северная объездная).

Объезд возможен по дорогам М5 «Урал» Чишмы — Аксеново — Киргиз Мияки от с. Миякитамак до п. Раевский и Раевский-Чебенли.

Ведется дежурство дорожных служб. Единый телефон вызова экстренных служб — 112. Круглосуточная диспетчерская Управления дорожного хозяйства РБ: 8-927-955-11-00.