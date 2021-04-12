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В Башкирии более 400 молодых семей получат субсидии на покупку жилья

ПОЛИТИКА
Фото: Минстрой РБ

В Башкирии более 400 молодых семей получат субсидии на покупку жилья Фото: Минстрой РБ

В Башкирии в текущем году субсидию на приобретение жилья запланировано выдать более 400 молодым семьям, сообщили в Минтрансе Башкирии. На эти цели выделено 414 млн руб. (162 млн руб. — из федерального бюджета, 251 млн руб. — из республиканского, 31,8 млн руб. — из муниципального).

В 2020 году поддержку получили 279 семей на сумму 303,7 млн рублей. По данным Минспорта и молодежной политики, к концу прошлого года в очереди находились 13 193 молодых семей. По причине достижения возраста 36 лет из числа участников мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в 2019 году было исключено 2140 молодых семей.

Как признавали чиновники, предпочтение отдается молодым семьям с тремя детьми, семьи с одним — двумя детьми имеют малые шансы на эту льготу. При этом средний срок ожидания социальных выплат для молодых семей с тремя и более детьми — от пяти до семи лет.

На днях состоялось очередное вручение свидетельств. В Баймакском районе они выданы 23 семьям (за 14 лет получено 243), в Учалинском — 18-ти семьям, также документы вручены жителям Зианчуринского, Шаранского, Балтачевского, Нуримановского, Бирского, Благовещенского районов.

 

ИА «Башинформ»

Теги: жилье, молодые семьи
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