Фото: ОНФ В Уфе на улице Юрия Гагарина высажена аллея яблонь и сосен Фото: ОНФ

В Уфе на улице Юрия Гагарина в микрорайоне Сипайлово появилась аллея из саженцев сосен и яблонь. Инициативу команды «Молодежка ОНФ» поддержали местные жители.

«В День космонавтики мы решили посадить деревья в символичном месте — на улице, названной в честь первого космонавта, и рядом с домом, на фасаде которого изображен Юрий Гагарин. Известно, что Юрий Алексеевич сам часто сажал деревья. Например, он это делал на Байконуре. В целом, акции по посадке деревьев «Молодежка ОНФ» проводит часто и много. Особенно в зонах чрезвычайных происшествий, после пожаров. Не должно быть выжженной земли, нашу планету должны украшать леса, сады и аллеи», — рассказал координатор команды Тимур Абдрашитов.

Общегородской субботник, прошедший накануне, активисты ОНФ провели в сквере около дома с портретом Гагарина — убрали мусор, накопленный за зиму, покрасили металлические конструкции.