Уфимский планетарий подготовил бесплатные мероприятия ко Дню космонавтики

В Уфимском городском планетарии подготовили целый ряд мероприятий ко Дню космонавтики. Начиная с 12 апреля и до конца недели специалистами планетария будут проводиться различные мастер-классы, лекции, показы фильмов, посвященных первому полету человека в космос.

Так, сегодня, 12 апреля, с 12 до 14 часов на площади перед планетарием (бесплатно и при ясной погоде) уфимцы могут наблюдать за Солнцем в телескоп.

В 19 часов зрителям представят видеолекцию Филиппа Терехова «108 минут с Гагариным». Эта реконструкция полета Гагарина, длившегося 108 минут, снова заставит слушателей пережить те исторические минуты. Филипп Терехов этап за этапом, поминутно, начиная со старта, воссоздаст последовательность основных событий первого полета в неизведанное (бесплатно).

Повтор лекции состоится 22 апреля в Музее истории города Уфы (ул. Ленина, 72) в 19 часов.

Во вторник, 13 апреля, прозвучит лекция о Юрии Гагарине в звёздном зале «Знаете, каким он парнем был». Начало в 19 часов.

В среду, 14 апреля, в Уфимском планетарии запланирован «Вечер космической песни», организованный Башкирским отделением Федерации космонавтики России совместно с Уфимским городским планетарием (12+). В рамках мероприятия можно будет услышать песни, написанные космонавтами и испытателями ракетно-космической техники, композиции, исполненные прямо на орбите, песни Байконура, а также шлягеры советских композиторов и бардов. Исполняться они будут как в записи, так и вживую (бесплатно). Начало в 19 часов.

В четверг, 15 апреля — фильм «Гагарин. Первый в космосе» (2013 г., режиссер Павел Пархоменко, 12+). Фильм посвящён жизни Юрия Алексеевича Гагарина, его детству, подготовке к полёту и борьбе за первенство в отряде космонавтов. Лейтмотивом фильма является борьба за право быть первым. Картина стала первым фильмом-биографией о Юрии Гагарине, на который дала согласие семья космонавта (бесплатно). Начало в 19 часов.

В пятницу, 16 апреля, в 19 и 20 часов — премьера полнокупольного фильма «Буран. Эра космических побед». (бесплатно).

В субботу, 17 апреля, в 11 часов стартует детская программа — Научное шоу в космическом стиле (5+). Вместе с инструктором ребята «слетают» в космос и попадут в путешествие по планетам. Своими глазами увидят гейзер, кратер и космонавта. Мероприятие пройдёт в фойе планетария (бесплатно).

В воскресенье, 18 апреля, в 11 часов можно будет увидеть повтор детского научного шоу в космическом стиле. А с 21 часа на площадке перед планетарием понаблюдать за Луной и Марсом в телескопы.