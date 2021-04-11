Победителями конкурса «Мастера гостеприимства» стали три представителя Башкирии









В Мурманске объявили имена победителей полуфинала Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». В полуфинале второго сезона конкурса «Мастера гостеприимства» приняли участие 118 конкурсантов из 38 регионов России, показавшие лучшие результаты по итогам дистанционного тестирования.

Во время конкурсных испытаний полуфинала участники решали региональные кейсы, представляли свои проекты, а эксперты индустрии не только оценили их и выбрали лучшие, но и провели для всех участников мастер-классы.

«В первую очередь мы благодарны руководству Мурманской области за организацию конкурсных мероприятий и радушный приём участников проекта «Мастера гостеприимства». По внимательному отношению к сфере гостеприимства видно, что первые лица региона нацелены на развитие территории и создание позитивного туристического имиджа. Арктическому туризму на этом полуфинале уделялось особое внимание, при этом практически все конкурсные номинации были представлены в тематике авторских проектов. Главным результатом полуфинала кроме списка участников, приглашённых в финал, стали анализ туристической привлекательности Мурманской области и проектные идеи, которые позволят региону сделать в сфере гостеприимства шаг вперёд», — отметил руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

В финал вышли 30 участников из 17 регионов. Путевку в финал от Республики Башкортостан получили уфимцы Венера Биккузина, Артур Биктимиров и Екатерина Кириллова. Венера Биккузина представила на конкурс проект мастерской национальной кухни «Бишбармак».

«Участие в конкурсе способствует получению экспертной оценки своего проекта, продвижению проекта и республики, установлению контактов с другими регионами и даёт колоссальный опыт общения», — прокомментировала свое участие в «Мастерах гостеприимства» Венера Биккузина.

Артур Биктимиров прошел в финал с проектом научного тура по геопарку Торатау.

«Цель моего проекта — привлечение в регион новых целевых аудиторий, популяризация науки среди детей и молодежи. Для меня победа — далеко не главное. Основная польза участия в проектах платформы «Россия — страна возможностей» в общении, нетворкинге и обмене мнениями», — говорит Артур.

Екатерина Кириллова прошла в финал с линейкой гастромаршрутов по Стерлитамаку. В городе много местных брендов и ремесленников. Так что у него есть все шансы появиться на гастрокарте России.

«Главная ценность участия в проекте «Мастера гостеприимства» — это контакты, общение, возможность увидеть другой регион. Это необычный и интересный опыт, который обязательно надо получить!» — уверена Екатерина.

В рамках полуфинала организаторы постарались максимально погрузить участников и экспертов конкурса в атмосферу Русского Севера. Гостей ждал традиционный чум с хаски, где можно было прикоснуться к традициям и культуре коренных малочисленных народов севера – Саами. Каждый мог поймать сияние в специальной фотозоне, а также для участников конкурса провели гастрономическое шоу – «Арктический десерт». Гости смогли попробовать Арктику на вкус и узнать о летних и осенних программах для туристов по сбору ягод и грибов, по их приготовлению и заготовке.

Региональные полуфиналы всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей»в 2021 году проходят в шести городах России: Краснодар, Мурманск, Калуга, Петропавловск-Камчатский, Тюмень, Пермь. Партнерами конкурса выступают Ростуризм, Росмолодежь и Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».