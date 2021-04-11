В Кармаскалинском и Чишминском районах Башкирии вводится ограничение движения
В Кармаскалинском и Чишминском районах Башкирии вводится ограничение движения Фото: ИА «Башинформ»
В Кармаскалинском и Чишминском районах Башкирии введено ограничение движения. Как сообщили в Управлении дорожного хозяйства РБ, до 12.00 часов 12 апреля введено ограничение движения для большегрузных автомобилей, пассажирских автобусов, маршрутных такси и других транспортных средств в Кармаскалинском районе на автодорогах:
— Кармаскалы — Адзитарово — а/д Давлеканово — Толбазы км 51+700 — км 52+200 (близ н.п. Староянбеково),
— Орловка — Ляхово — Первомайский — Ибрагимово км 7+300 — км 8+800 — участок м/у н.п. Ляхово и Первомайский.
В Чишминском районе — на автодороге Кара-Якупово — Петряево км 26+900 — км 27+100 (близ н.п. Петряево).
Ограничение движения связано с неблагоприятными природно-климатическими условиями, пояснили «Башинформу» в Упрдоре. Ведется дежурство дорожных служб.