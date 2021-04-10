Фото: администрация г. Учалы В апрельских субботниках приняли участие 173,5 тыс. жителей Башкирии Фото: администрация г. Учалы

В Днях чистоты, которые прошли с 7 по 9 апреля, и общереспубликанском субботнике 10 апреля приняли участие 173 446 жителей Башкирии, сообщили в МинЖКХ. Это работники 7 947 организаций, 20 211 студентов и школьников, 5 936 волонтеров. Всего было убрано около 3 тыс. тонн мусора, привлекалось 1840 машин спецтехники.

Дни чистоты в республике запланированы с 1 апреля по 8 мая. Еще один республиканский субботник состоится 24 апреля.