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10 апреля Суббота

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В апрельских субботниках приняли участие 173,5 тыс. жителей Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация г. Учалы

В апрельских субботниках приняли участие 173,5 тыс. жителей Башкирии Фото: администрация г. Учалы

В Днях чистоты, которые прошли с 7 по 9 апреля, и общереспубликанском субботнике 10 апреля приняли участие 173 446 жителей Башкирии, сообщили в МинЖКХ. Это работники 7 947 организаций, 20 211 студентов и школьников, 5 936 волонтеров. Всего было убрано около 3 тыс. тонн мусора, привлекалось 1840 машин спецтехники.

Дни чистоты в республике запланированы с 1 апреля по 8 мая. Еще один республиканский субботник состоится 24 апреля.

 

ИА «Башинформ»

Теги: субботники
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