Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 77.16 ↑

EUR 91.78 ↓

10 апреля Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе суд продлил домашний арест вице-премьеру правительства Башкирии Борису Беляеву

ПОЛИТИКА
Фото: Объединенная пресс-служба судов РБ

В Уфе суд продлил домашний арест вице-премьеру правительства Башкирии Борису Беляеву Фото: Объединенная пресс-служба судов РБ

Обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями вице-премьер правительства Башкирии, министр ЖКХ республики Борис Беляев останется под домашним арестом до 11 июня. Такое решение принял Советский районный суд Уфы.

Напомним, ранее Борис Беляев был заключен под домашний арест по уголовному делу о строительстве очистных сооружений в Кумертау до 11 апреля 2021 года. Также по данному дела под домашним арестом находится министр строительства и архитектуры Рамзиль Кучарбаев. Чиновники обвиняются в введении в эксплуатацию городских очистных сооружений в 2017 году фактически не пригодные для использования. Ущерб государству оценивается в 95 млн рублей.

 

ИА «Башинформ»

Теги: Борис Беляев, вице-премьер
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Задержан глава Илишевского района Башкирии Ильдар Мустафин
По подозрению в превышении должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов задержан глава Илишевского района Ильдар Мустафин. По данным ис
В Башкирии судебный пристав ради премии изменила данные в 93 исполнительных производствах
В суд направлены материалы уголовного дела в отношении судебного пристава, которая обвиняется в «злоупотреблении должностными полномочиями» и «служебном
Коронавирус в Башкирии: После смерти врача завели уголовное дело; COVID-мутанты из Турции
Глава Роспотребнадзора рассказала, при каком условии в России удастся избежать третьей волны новой коронавирусной инфекции. Борьба с COVID-19: что пр
В уфимском поселке Максимовка талые воды затопили проезжую часть
Резкое потепление в Уфе привело к подтоплению проезжей части в поселке Максимовка. Как сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты столицы, веч
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть