Фото: Объединенная пресс-служба судов РБ В Уфе суд продлил домашний арест вице-премьеру правительства Башкирии Борису Беляеву Фото: Объединенная пресс-служба судов РБ

Обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями вице-премьер правительства Башкирии, министр ЖКХ республики Борис Беляев останется под домашним арестом до 11 июня. Такое решение принял Советский районный суд Уфы.

Напомним, ранее Борис Беляев был заключен под домашний арест по уголовному делу о строительстве очистных сооружений в Кумертау до 11 апреля 2021 года. Также по данному дела под домашним арестом находится министр строительства и архитектуры Рамзиль Кучарбаев. Чиновники обвиняются в введении в эксплуатацию городских очистных сооружений в 2017 году фактически не пригодные для использования. Ущерб государству оценивается в 95 млн рублей.