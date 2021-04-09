В Башкирии мобильные пункты вакцинации будут работать в выходные

Мобильные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции работают в выходные, сообщает региональный Минздрав.

В настоящее время в Башкирии работают пять мобильных пунктов вакцинации, четыре пункта в Уфе: в Башкирском государственном театре оперы и балета, торговых центрах «Мега», «Планета», Башкирия Лайфстайл центре и торговом центре «СитиМолл» в Стерлитамаке.

График работы вакцинации в торгово-развлекательных центрах по будням с 13.00 до 20.00 часов, в выходные (включая праздничные дни) с 10.00 до 19.30 часов.

В Башкирском государственном театре оперы и балета по будням с 10.00 до 19.30 часов.

В мобильных пунктах, как и в поликлинике, пациентов осматривает врач — измеряет пульс, сатурацию кислорода в крови (кислородная насыщенность), температуру, смотрит амбулаторную карту на наличие хронических и других заболеваний. Информирует об особенностях прививки, возможных реакциях (незначительное повышение температуры, недомогание).

Затем желающий вакцинироваться заполняет анкету и заявление на согласие, после чего идет в прививочный кабинет.

Всего в республике работают 155 пунктов вакцинации, включая мобильные.

В мобильных пунктах одним компонентом вакцинировались 5027 человек, полностью завершили вакцинацию 433 человека.

На 9 апреля в Республику Башкортостан поставлено 220 592 дозы вакцины Гам-КОВИД-Вак и 6480 доз вакцины "ЭпиВакКорона".

Первым компонентом вакцинировались 169 218 человек. (77%). 108 534 жителей республики полностью завершили вакцинацию. (49%).