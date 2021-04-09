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В МЧС Башкирии напомнили о правилах разведения огня на дачах

ОБЩЕСТВО
Фото: Станислав Шахов

В МЧС Башкирии напомнили о правилах разведения огня на дачах Фото: Станислав Шахов

В Башкирии в преддверии предстоящих выходных, когда столбики термометров приблизятся 20-градусному теплу, многие поедут на дачи, на природу, где начнут жечь сухую траву и жарить шашлыки. Руководитель МЧС Башкирии Марат Латыпов 9 апреля в мультимедийном пресс-центре «Россия» напомнил о нормах разведения огня на участках.

«Разводить огонь на участках все-таки можно, но только в специально оборудованных для этого местах. То же правило действует и для земель общего пользования. Места для разведения огня должны соответствовать нескольким важным нормам: сжигать мусор можно в яме, котловане или рве глубиной не менее 30 см. В диаметре углубление не должно превышать одного метра, — сообщил он. — Вместо ямы допускается использовать специально оборудованную площадку, на которой установлена металлическая емкость с твердым основанием. Например, для сжигания травы или мусора садоводы могут использовать бочку, бак или другие емкости из негорючего материала объемом не более одного кубометра. Жарить шашлыки по-прежнему можно на мангале».

Кроме того, копать ямы и устанавливать бочки для сжигания мусора разрешается на расстоянии не менее пяти метров от ближайших построек.

В радиусе десяти метров от ямы, бочки или другой емкости не должно быть горючих материалов, сухих веток, листвы.

Чтобы в любой момент огонь можно было локализовать, рядом с ямой или емкостью нужно держать металлический лист. Его площадь должна быть такой, чтобы закрыть указанную емкость сверху.

Рядом с местом для разведения огня нужно иметь средства первичного пожаротушения: воду, лопату, песок. Они понадобятся, если искры пламени попадут на траву или на кустарники.

«При установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима запрещается использование открытого огня. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей и-за лесных пожаров, влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей», — сообщил руководитель МЧС РБ.

 

Ксения Калинина

Теги: МЧС РБ
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