Фото: Кировский районный суд Уфы В Уфе суд принял решение по мере пресечения в отношении главы Илишевского района Фото: Кировский районный суд Уфы

Кировский районный суд Уфы 9 апреля рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении главы Илишевского района Ильдара Мустафина, который органами предварительного расследования обвиняется в совершении преступлений по статье «превышении должностных полномочий».

«Постановлением суда отказано в удовлетворении ходатайства следователя. Постановление не вступило в законную силу», — пояснили в пресс-службе Кировского районного суда.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, с 2014 года чиновник заключил договор аренды земли с коммерческой фирмой, а после выпустил постановление о разделении ее на 66 участков, чем нарушил земельное законодательство. Подробности дела раскрыл Следственный комитет республики.