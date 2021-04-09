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Кто чаще всего гибнет при пожарах в Башкирии: социальный портрет

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Кто чаще всего гибнет при пожарах в Башкирии: социальный портрет Фото: Ксения Калинина

В Башкирии с начала текущего года при пожарах погибли 87 человек. Это на десять человек больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в мультимедийном пресс-центре «Россия» 9 апреля сообщил заместитель премьер-министра правительства РБ Ирек Сагитов.

По его словам, главными причинами этих смертельных пожаров стали неосторожное обращение с огнем при курении, нарушение правил безопасной эксплуатации электрооборудования, несоблюдение требований безопасности при печном оборудовании.

Ирек Сагитов акцентировал внимание на социальном портрете большинства погибших.

«Это житель республики старшего возраста, проживавший в селе, находившийся в состоянии опьянения, неосторожно обращавшийся с огнем, — сказал он. — Растет число погибших, имеющих статус «безработный», что коррелируется с ростом числа таковых. Эта категория граждан у нас сейчас стала одной из первоочередных при адресной профилактике. Также мы просим наших жителей обратить внимание на свои соседей, односельчан, взять над ними «шефство», задуматься о себе и своих близких».

Спикер подчеркнул, что эффективной мерой в борьбе с пожарами является установка пожарных извещателей: благодаря их срабатыванию в Башкирии за четыре года были спасены жизни 543 человек, в том числе 219 детей. Ирек Сагитов призвал граждан оборудовать минисиреной не только свое постоянное жилье, но и садовые, дачные дома.

 

Ксения Калинина

Теги: пожары, профилактика
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