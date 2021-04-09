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Житель Башкирии лишился свободы за жестокое избиение знакомого деревянным стулом

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Житель Башкирии лишился свободы за жестокое избиение знакомого деревянным стулом Фото: Ксения Калинина

В Башкирии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Туймазов по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Установлено, что вечером 14 сентября прошлого года пьяный мужчина, находясь в квартире по улице Луначарского, поссорился с потерпевшим. Из личной неприязни, зная, что его действия могут привести к тяжелым последствиям для здоровья человека, обвиняемый схватил деревянный стул и ударил им один раз по голове потерпевшего. Стул от удара сломался. Тогда мужчина взял ножку стула и уже ею нанес не менее 15 ударов в живот, спину и по ребрам своей жертвы. После чего избиение прекратил.

По данным эксперта, потерпевший получил такие телесные повреждения, как закрытый перелом трех ребер справа, осложнившийся травматическим пневмотораксом, ушиб мягких тканей, кровоподтек задней поверхности грудной клетки, острую закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану головы — ему был причинен тяжкий вред здоровью.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину.

Известно, что подсудимый на учете у врача психиатра не состоит, но состоит на учете у врача-нарколога с диагнозом «синдром зависимости, вызванный употреблением опиоидов». По месту жительства его охарактеризовали посредственно, а по месту работы — положительно.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил, сообщили в суде.

 

ИА «Башинформ»

Теги: суд
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