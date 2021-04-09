БСК проведет Большую содовую олимпиаду по химии в Стерлитамаке

В Стерлитамаке состоится Большая содовая олимпиада по химии. Об этом на пресс-конференции сообщила Башкирская содовая компания, которая выступает инициатором и одним из организаторов мероприятия.

Олимпиада пройдет в рамках «Недель Большой химии» – комплекса просветительских мероприятий, приуроченных ко Дню химика. Событие организовано совместно со Стерлитамакским филиалом УГНТУ и при поддержке Министерства образования и науки Республики Башкортостан.

Впервые Большая содовая олимпиада состоялась в 2019 году. Тогда в ней приняли участие только школьники Стерлитамака. В этот раз организаторы расширили географию и провели отбор среди учащихся 9-11 классов Стерлитамака, Стерлитамакского и Ишимбайского районов.

По словам организаторов, участники олимпиады – уже лучшие в своем деле. Отбор происходил среди победителей школьных олимпиад по химии. Ребята будут соревноваться в два этапа – теоретическом и практическом турах.

Призеры, занявшие первые три места, получат ценные призы, в числе которых — ноутбуки-трансформеры с новейшими техническими характеристиками. Также будут награждены педагоги, подготовившие финалистов Олимпиады.

Как рассказал Сергей Лобастов, директор по связям с общественностью АО «БСК», Большая содовая олимпиада по химии – это часть кадровой политики и социальной стратегии БСК. Компания заинтересована в молодых кадрах, увлеченных химической наукой.

- Наша цель – сделать этот предмет интересным для школьников с тем, чтобы они выбрали профессию в этой области и в дальнейшем пришли работать в нашу компанию, — сказал Сергей Лобастов .

Кроме выявления и поддержки одаренных и увлеченных школьников, развития интереса к научно-исследовательской и учебной деятельности в области химии, спикеры отметили преимущества проводимой олимпиады как для учебных заведений, так и для региона в целом.

- Химия – тот предмет, который невозможно объяснить «на пальцах. Как учитель химии, на своем опыте знаю, что для качественного учебного процесса по этому предмету нужны оборудованные лаборатории, реактивы, — отметил Айбулат Хажин, Министр образования и науки Республики Башкортостан . Башкирская содовая компания на протяжении многих лет активно поддерживает учебные заведения и занимается оснащением материально-технической базы химических лабораторий как школ, так и Стерлитамакского филиала УГНТУ, чтобы ученики и студенты смогли на практике изучать эту науку.

Помимо этого, подготовка профессиональных инженерных кадров для собственных производств, по словам Сергея Лобастова, будет способствовать сокращению оттока талантливой образованной молодежи из республики и укреплению позиций химического кластера в регионе.

В рамках пресс-конференции представители БСК поделились мерами социальной политики, направленными на привлечение молодых специалистов в компанию и поддержку уже занятого персонала.

- Коллективным договором предусмотрен ежегодный рост заработной платы и доведение её до общеотраслевого уровня, различные компенсационные и премиальные выплаты, расширенный пакет ДМС, — сказал Сергей Лобастов . — Кроме того, для наших сотрудников, которые хотят получить высшее образование по соответствующему профилю, компания возмещает до 80% стоимости обучения.

Организаторы отметили высокую значимость для республики подобных образовательных проектов и выразили надежду, что Большая содовая олимпиада по химии станет традиционной и будет проводиться ежегодно.

- Руководство АО «БСК» поддерживает нашу инициативу расширить в будущем географию проведения Олимпиады до всех 63-х муниципалитетов нашей республики, чтобы у каждого ребенка была возможность проявить себя в этом соревновании, — заключил Айбулат Хажин .

Большая содовая олимпиада состоится 16 и 17 апреля на базе филиала УГНТУ в Стерлитамаке по адресу: г. Стерлитамак, пр. Октября, 2. Оглашение и награждение победителей состоится в День Химика 29 мая 2021 г. в Стерлитамаке.