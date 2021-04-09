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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Уфе прокуроры добились прекращения работы двух пансионатов для престарелых

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе прокуроры добились прекращения работы двух пансионатов для престарелых Фото: ИА «Башинформ»

Прокуратуры Калининского и Кировского районов Уфы провели проверку исполнения требований законодательства о социальном обслуживании населения.

По данным регионального надзорного ведомства, два индивидуальных предпринимателя арендовали коттеджи в поселках Максимовка и Мелькомбинат Уфы, где организовали деятельность по уходу за 23 престарелыми и инвалидами, предоставив небезопасные условия проживания.

«Помещения не соответствовали требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. В этой связи прокуроры возбудили в отношении ответственных лиц административные дела по статье «нарушение требований пожарной безопасности», — пояснили в ведомстве.

Надзорные ведомства направили в суд заявления о запрете деятельности пансионатов. Требования были удовлетворены. Исполнение решений суда находится на контроле прокуратур.

 

ИА «Башинформ»

Теги: прокуратура РБ
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