Фото: ИА «Башинформ» В Уфе прокуроры добились прекращения работы двух пансионатов для престарелых Фото: ИА «Башинформ»

Прокуратуры Калининского и Кировского районов Уфы провели проверку исполнения требований законодательства о социальном обслуживании населения.

По данным регионального надзорного ведомства, два индивидуальных предпринимателя арендовали коттеджи в поселках Максимовка и Мелькомбинат Уфы, где организовали деятельность по уходу за 23 престарелыми и инвалидами, предоставив небезопасные условия проживания.

«Помещения не соответствовали требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. В этой связи прокуроры возбудили в отношении ответственных лиц административные дела по статье «нарушение требований пожарной безопасности», — пояснили в ведомстве.

Надзорные ведомства направили в суд заявления о запрете деятельности пансионатов. Требования были удовлетворены. Исполнение решений суда находится на контроле прокуратур.