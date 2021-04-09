В Уфе пройдут отборочные соревнования IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

12 апреля в Уфе стартуют отборочные соревнования для участия в финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)», где примут участие конкурсанты и эксперты из 40 регионов страны. Соревнования будут проходить на площадках Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности по компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8» и Стерлитамакского многопрофильного профессионального колледжа по компетенции «Информационные кабельные сети».

По данным Минобразования республики, в отборочных этапах в финале IX Национального чемпионата поборются 82 конкурсанта из Башкирии, среди них 21 юниор (14-16 лет) и 61 конкурсант основной возрастной категории (16-22 года).

Победители отборочных соревнований примут участие в финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы (Worldskills Russia)», который пройдет с 21 по 26 июля 2021 года также в Уфе.

Справка

Национальный финал WorldSkills Russia – самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и представителей направления WorldSkills Russia Juniors до 16 лет. Чемпионаты ежегодно проводятся в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)», входящего в национальный проект «Образование».