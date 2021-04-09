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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии будут реализовывать проект АСИ по решению трудных ситуаций жителей

ПОЛИТИКА

8 апреля в Доме Республики Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с первым заместителем министра труда и социальной защиты России Алексеем Вовченко.

Во встрече также приняли участие вице-премьер – министр здравоохранения региона Максим Забелин и министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова.

Стороны обсудили перспективы строительства корпуса Республиканского геронтологического центра «Именлек» в Уфе и жилого корпуса для пожилых в Благовещенске.

«Башкортостан уже направил заявки в федеральные органы власти для финансирования этих очень нужных для наших жителей социальных объектов, и мы надеемся на вашу поддержку. Республика также вошла в пилотный проект Агентства стратегических инициатив (АСИ) по комплексному и системному решению трудных жизненных ситуаций, в которые могут попасть жители. Напомним, что в рамках Национальной социальной инициативы (НСИ) в шести пилотных регионах страны, в том числе в Башкортостане, начали разработку механизмов для устранения барьеров при оказании услуг в социальной сфере по принципу человекоцентричной модели. По проекту сначала выясняют, в чём именно нуждается человек, какая поддержка ему нужна, с какими проблемами он сталкивается в обычных жизненных ситуациях, а потом разрабатывают алгоритм действий по их решению», — сказал Радий Хабиров.

«На следующем совместном заседании президиума Госсовета России и АСИ рассмотрят первые три инициативы. Это обеспечение инвалидов средствами технической реабилитации, социальное обслуживание и работа центров занятости», – сообщил Алексей Вовченко.

По словам министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ленары Ивановой, уровень зарегистрированной безработицы в республике составляет 3,96 процента, а в стране – 4,3 процента.

«Медленно, но уверенно снижаем безработицу, вызванную периодом пандемии. Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу довести её до доковидного уровня. У нас этот показатель составлял один процент», — сказал Радий Хабиров.

По мнению Алексея Вовченко, важную роль в решении этого вопроса сыграет новая федеральная инициатива, направленная на субсидирование работодателей, которые возьмут к себе на работу жителей, стоящих на бирже труда».

 

ИА «Башинформ»

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