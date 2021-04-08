Для первого в мире антиковидного иммуноглобулина используется плазма из Башкирии

Для первого в мире антиковидного иммуноглобулина используется плазма из Станции переливания крови Башкирии. Препарат, получивший название «КОВИД-глобулин», впервые зарегистрирован в России и предназначен для лечения новой коронавирусной инфекции. Его разработчиками стали специалисты холдинга «Нацимбио» Госкорпорации «Ростех». Поставщиком сырья для производства препарата выступает Республиканская станция переливания крови (РСПК).

По словам главного врача медучреждения Рамиля Хамитова, РСПК направила на производство иммуноглобулина порядка 700 литров плазмы. Он также отметил, что «КОВИД-глобулин» – лекарство на основе плазмы крови людей, уже перенесших коронавирус, содержащее антитела к нему. Введение препарата помогает организму побороть заболевание и «учит» иммунную систему человека быстрее создавать антитела самостоятельно.

Регистрация «КОВИД-глобулина» получена по итогам успешных доклинических и первой фазы клинических исследований, которые показали его безопасность, отсутствие побочных эффектов и его нейтрализующее воздействие на вирус. Предполагается, что иммуноглобулин будет применяться для лечения средних и тяжелых форм заболевания после завершения II и III фаз клинических испытаний. Регистрационное удостоверение разрешает применять «КОВИД-глобулин» пациентам в возрасте от 18 до 60 лет.

«Мы продолжаем формирование портфеля отечественных лекарственных препаратов для профилактики и лечения COVID-19. Вслед за первой в мире вакциной «Спутник V», рядом противовирусных средств, лекарств на основе моноклональных антител, купирующих цитокиновый шторм, мы первыми зарегистрировали препарат на основе иммуноглобулинов, который поможет тяжелым пациентам, получающим лечение в условиях стационара. Новый препарат станет дополнительным инструментом защиты здоровья наших граждан в период пандемии коронавируса», — заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.