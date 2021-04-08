В БашГУ проходит заключительный этап Всероссийской олимпиады «Я – профессионал»













В этом году университет впервые является организатором олимпиады по направлению «Математическое моделирование».

Башкирский государственный университет прошел серьезный конкурс и вошел в число 28 российских вузов-организаторов проекта, став единственным представителем Башкортостана в этом списке. Сам трек «Математическое моделирование» в этом году реализуется в России впервые. Задания, которые предлагаются участникам на отборочном и заключительных (полуфинал и финал) этапах олимпиады, составляются преподавателями Башкирского государственного университета и представителями партнеров вуза из реального сектора экономики – компаний «Газпромбанк» (Москва) и «РН-БашНИПИнефть».

В отборочном этапе олимпиады по направлению «Математическое моделирование», который проходил с 3 по 13 декабря 2020 года, приняли участие более 900 студентов из разных регионов России, в том числе 47 – из Республики Башкортостан. Соревнующимся предлагалось решить десять задач на построение математических моделей и их применение в области моделирования физических, химических, экономических, медико-биологических и других процессов.

В полуфинал, который проходил с 18 по 21 марта 2021 года, были отобраны 177 студентов (участие приняли 58 человек, 5 из них – из РБ). Студентам предлагалось выполнить четыре задания, раскрывающих блоки раздела «Математическое моделирование»: моделирование физических процессов и процессов механики, моделирование социально-экономических процессов и процессов банковской сферы и методы решения задачматематического моделирования (задача классификации и задача регрессии), основанные на машинном обучении.Финал олимпиады «Я – Профессионал» по направлению «Математическое моделирование» состоится с 23 по 28 апреля 2021 года. На этом этапе участникам будет дано два задания прикладного характера.

«Олимпиада проходит в онлайн-режиме, и, чтобы исключить возможность несамостоятельного выполнения заданий, оценить компетенции участника, на финальном этапе предусмотрена дистанционная защита своей работы в режиме реального времени. Вердикт по результатам защиты выносят члены жюри из числа преподавательского состава университета и специалистов компаний-партнеров», – отметила организатор олимпиады в Башкирском государственном университете проректор по научной и инновационной работе доктор физико-математических наук, профессор Светлана Мустафина.

В зависимости от набранных баллов дипломанты делятся на призеров, победителей и медалистов. Все они смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупных профильных компаниях. Золотые, серебряные и бронзовые медалисты олимпиады получат также денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Имена дипломантов четвертого сезона олимпиады «Я – профессионал» станутизвестны в мае 2021 года.

«Помимо призов победители и призеры получают и другие бонусы – приглашения на стажировку с возможностью дальнейшего трудоустройства. Так, представители компании «РН-БашНИПИнефть», ознакомившись с предварительными результатами полуфинала, выразили готовность пригласить несколько участников к себе на практику. Кроме того, уже после прохождения отборочного этапа студенты могут принять участие в работе различных школ, где собирается научная элита. В программы таких мероприятий входят лекции известных ученых ведущих вузов страны, поездки на предприятия, в организации партнеров», – добавила Светлана Анатольевна.

Башгосуниверситет с самого запуска олимпиады «Я – профессионал» участвует в привлечении студентов к проекту и проводит региональные этапы олимпиады по выборочным направлениям. Осенью 2019 года БашГУ посетила руководитель проекта Валерия Касамара – в вузе прошел ряд презентационных мероприятий. Помимо организации олимпиады по направлению «Математическое моделирование», БашГУ также остается площадкой проведения регионального этапа для других вузов, по-прежнему сотрудничает с НИУ ВШЭ по отраслевым направлениям олимпиады.