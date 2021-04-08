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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Единоросс Рамзил Низаметдинов досрочно покидает Госсобрание Башкирии

ПОЛИТИКА
Фото: kommersant.ru

Единоросс Рамзил Низаметдинов досрочно покидает Госсобрание Башкирии Фото: kommersant.ru

Представитель «Единой России» Рамзил Низаметдинов покинет Госсобрание Башкирии по личным обстоятельствам. Как сообщили в пресс-службе Курултая, депутат написал заявление с просьбой досрочно прекратить его полномочия.

«Рамзил Низаметдинов сдает депутатский мандат по собственной инициативе, в связи со сменой места жительства, – прокомментировал председатель регионального парламента Константин Толкачев. – Хочу поблагодарить его за продуктивную работу в Государственном собрании и в избирательном округе, куда входят Янаульский и Бураевский районы, и пожелать дальнейших успехов в профессиональной деятельности. Он зарекомендовал себя как активный и деятельный депутат, вникающий в суть всех вопросов».

Так как Рамзил Низаметдинов был избран депутатом по Буйскому одномандатному избирательному округу № 55, замещение мандата не предусмотрено. В Янаульском и Бураевском районах выберут нового депутата.

Рамзил Низаметдинов является заслуженным экономистом Башкирии, с 2015 года он руководит ГУСП «Совхоз "Алексеевский"».

 

ИА «Башинформ»

Теги: госсобрание, депутаты
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