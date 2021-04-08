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В Башкирии экологи выясняют причину загрязнения реки бассейна Белой

ОБЩЕСТВО
Фото: vk.com/ufakommersant

В Башкирии экологи выясняют причину загрязнения реки бассейна Белой Фото: vk.com/ufakommersant

Сотрудники Минэкологии Башкирии выясняют причину загрязнения реки Сарыяз, относящейся к бассейну Белой. О ЧП сообщили в соцсетях жители Дюртюлинского района, они отмечают массовую гибель рыбы.

Сотрудники лаборатории отобрали пробы воды для исследования. В ведомстве должны установить причину загрязнения. В министерстве считают, что угроза распространения масляных пятен по течению отсутствует. Жители говорят, что наблюдают гибель рыбы в старице Белой, куда попадают воды малой реки. Материалы проверки будут переданы в Росприроднадзор, который уполномочен применить меры реагирования.

Сарыяз протяженностью 24 км впадает в реку Куваш — левый приток Белой.

 

ИА «Башинформ»

Теги: река, загрязнение
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