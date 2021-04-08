В Башкирии экологи выясняют причину загрязнения реки бассейна Белой

Сотрудники лаборатории отобрали пробы воды для исследования. В ведомстве должны установить причину загрязнения. В министерстве считают, что угроза распространения масляных пятен по течению отсутствует. Жители говорят, что наблюдают гибель рыбы в старице Белой, куда попадают воды малой реки. Материалы проверки будут переданы в Росприроднадзор, который уполномочен применить меры реагирования.

Сотрудники Минэкологии Башкирии выясняют причину загрязнения реки Сарыяз, относящейся к бассейну Белой. О ЧП сообщили в соцсетях жители Дюртюлинского района, они отмечают массовую гибель рыбы.

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмитеили

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях