В Башкирии экологи выясняют причину загрязнения реки бассейна Белой
В Башкирии экологи выясняют причину загрязнения реки бассейна Белой Фото: vk.com/ufakommersant
Сотрудники Минэкологии Башкирии выясняют причину загрязнения реки Сарыяз, относящейся к бассейну Белой. О ЧП сообщили в соцсетях жители Дюртюлинского района, они отмечают массовую гибель рыбы.
Сотрудники лаборатории отобрали пробы воды для исследования. В ведомстве должны установить причину загрязнения. В министерстве считают, что угроза распространения масляных пятен по течению отсутствует. Жители говорят, что наблюдают гибель рыбы в старице Белой, куда попадают воды малой реки. Материалы проверки будут переданы в Росприроднадзор, который уполномочен применить меры реагирования.
Сарыяз протяженностью 24 км впадает в реку Куваш — левый приток Белой.