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В Уфе наградили врача, спасшего ребенка при столкновении лодок на Павловке

ОБЩЕСТВО

В Уфе наградили врача Азамата Гиззатуллина, спасшего пятилетнего мальчика при столкновении лодок на Павловке. За свой мужественный поступок он награжден Благодарственным письмом от главного федерального инспектора по Башкортостану Алексея Касьянова и медалью МЧС России – «За спасение погибающих на водах».

«Каким решительным характером нужно обладать, чтобы, рискуя своей жизнью, спасти другого человека. Это очень мощный поступок. Вы не зря выбрали такую ответственную профессию. Нам радостно, что в Башкортостане живут вот такие смелые, отважные люди. Вы – пример для всего нашего общества», — отметил главный федеральный инспектор.

Напомним, трагическая история со счастливым концом произошла прошлым летом. По словам отца пострадавшего мальчика Андрея Русских, они с сыном отправились вплавь на своей лодке по Павловскому водохранилищу, как в один миг в них врезалось другое частное судно. В момент аварии от сильного удара ребенок вместе с отцом оказались за бортом лодки. Услышав резкий хлопок и плач ребенка, отдыхавший неподалеку Азамат Гиззатуллин бросился в воду, вытащил ребенка на берег, оказал ему профессиональную медицинскую помощь, вызвал скорую. Иван получил серьезные травмы головы и живота, и несколько месяцев провел в больнице. Но сейчас с мальчиком все хорошо, он готовится пойти в первый класс.

«Можно ли описать словами, насколько мы благодарны Азамату за вновь подаренную жизнь нашему ребенку. Спасибо и тем врачам, кто принял Ивана в больнице», — сказал на церемонии Андрей Русских.
Сам же медик считает, что каждый на его месте поступил бы так же.

Ранее сообщалось, что маме Ивана пришлось искать спасителя своего ребенка через СМИ. Она же обратилась в приемную Президента России с просьбой о награждении молодого человека.

 

ИА «Башинформ»

Теги: спасение утопавшего, ГФИ
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