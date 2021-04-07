В Башкирии сотрудники ГИБДД проверяют таксистов на нарушения ПДД









В Башкирии за прошлый год, согласно данным статистики, с участием легковых такси было совершено 20 ДТП. А за первый квартал 2021 года их количество уже составило 15.

Сейчас на работу в такси могут брать любого желающего. Зачастую, игнорируются требования к состоянию машины, водительскому стажу и состоянию здоровья. Все эти негативные факторы создают непосредственно угрозу жизни и здоровью пассажиров.

Например, таксист с признаками опьянения на Hyundai стал участником ДТП в Уфе. В результате столкновения иномарок 11-летняя пассажирка Mitsubishi, дочь водителя, с травмами была доставлена в больницу. Водитель Hyundai проходить освидетельствование на состояние опьянения отказался. Другая авария также произошла в Уфе. Столкнулись «Лада Гранта» и «Лада Калина». В аварии пострадали 21-летний пассажир такси, а также 17-летняя и 9-летняя пассажирки «Калины». Установлено, что водитель последней находился в состоянии алкогольного опьянения.

Для предупреждения аварий с участием таксистов, в республике сотрудники ГИБДД проводят профилактические рейды. Только с начала года в Уфе инспекторы ДПС пресекли порядка 300 нарушений ПДД со стороны таксистов, которые прямым образом влияли на безопасность как пассажиров, так и других участников дорожного движения.