В Башкирии снижается количество заболевших ОРВИ и гриппом

В Башкирии показатель заболеваемости ОРВИ ниже эпидпорога на 17,7%. За последнюю неделю диагноз «острая респираторная инфекция» поставлен 20 233 жителям республики. По сравнению с прошлой неделей показатель снизился на 19,2%. Около 50% заболевших составляют дети до 17 лет.

«За последнюю неделю 230 человек обследованы на вирусы гриппа и ОРВИ. Доля положительных находок составила 13% от числа исследований. В пейзаже циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии: парагрипп, аденовирусы, риновирусы и метапневмовирус», — уточнили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Башкирии.