В Уфе первые талые воды добрались до жилых домов: начата откачка

Фото: МЧС по РБ





Фото: МЧС по РБ

В селе Карпово и деревне Елкибаево под Уфой талые воды добрались до жилых домов и перемыли грунтовую дорогу. Об этом местные жители сообщили в «Систему-112» вечером 5 апреля.

В доме, куда пробралась большая вода, проживают двое взрослых.

«От эвакуации отказались, запасы продуктов, вода, энергоснабжение и связь имеются. Для откачки воды на место направлены от МЧС России по РБ 5 единиц техники (три ПНС, АР, АГДЗС) и 8 человек личного состава», — сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.

Работы по откачке воды в Карпово шли всю ночь и продолжились утром 6 апреля.