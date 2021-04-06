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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В России ужесточили наказание за оскорбление ветеранов

ОБЩЕСТВО

За реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов в России могут будут лишать свободы на срок до пяти лет.

Соответствующий закон, вносящий поправки в статью 354 УК РФ подписал Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь за публичное распространение заведомо ложной информации о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и ветеранах Великой Отечественной войны нарушителям могут грозить штраф до трех миллионов рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до трех лет; принудительные работы до трех лет и лишение свободы на три года.

В случае, если это нарушение будет совершено с использованием служебного положения, либо группой лиц по предварительному сговору или с использованием СМИ или интернета, наказание ужесточается: штраф может вырасти до пяти миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от года до пяти лет; продолжительность принудительных работ — до пяти лет, а максимальный срок лишения свободы в этом случае также составит пять лет.

Также виновного могут лишить права занимать определенные должности и заниматься некоторыми видами деятельности на аналогичные сроки.

Помимо этого, в законе определяется наказание за публичное распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, а также осквернение символов воинской славы России либо оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войн.

В этом случае нарушителей могут наказать штрафом до трех миллионов рублей, обязательными работами до 360 часов, исправительными работами до года, принудительными работами до трех лет, лишить свободы на срок до трех лет.

Если будут выявлены отягчающие обстоятельства, наказание также будет более суровым: максимальный штраф возрастет до пяти миллионов рублей, а максимальный срок лишения свободы составит пять лет.

 

ИА «Башинформ»

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