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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В финал конкурса «Мастера гостеприимства» вышла жительница Октябрьского Алия Султан

ОБЩЕСТВО

Финалисткой конкурса «Мастера гостеприимства» от Башкирии стала Алия Султан из Октябрьского.

Имена победителей объявили в Краснодаре. Всего финалистами конкурса стали 30 участников из 16 регионов.

В полуфинале приняли участие 140 конкурсантов из 35 регионов России, показавшие лучшие результаты по итогам дистанционного тестирования.

Во время конкурсных испытаний полуфинала участники решали региональные кейсы, представляли свои проекты, а эксперты индустрии не только оценили их и выбрали лучшие, но и провели для всех участников мастер-классы.

Алия Султан вышла в финал конкурса с проектом настольной игры «Моя страна».

«Игра помогает развивать географические знания, познавать традиции, ценности регионов, коммуникативные навыки в игровой форме. Слушать и слышать других — это качества, которыми должен обладать настоящий мастер гостеприимства», — сказала Алия.

«Совершенно точно, что в этом конкурсе нет проигравших. Участники, которым удалось окунуться в атмосферу очных этапов конкурса, уже стали победителями – у них появилась возможность стать частью профессионального сообщества «мастеров гостеприимства», найти партнеров для своих проектов, поделиться опытом, лучшими практиками и получить обратную связь от ведущих специалистов отрасли. Первый полуфинал, по мнению всех экспертов, был отмечен высоким уровнем представленных проектов. Уверен, что участники следующих полуфиналов достойно примут вашу эстафету», – прокомментировал руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

Региональные полуфиналы всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» в 2021 году пройдут еще в пяти городах России: Мурманске, Калуге, Петропавловске-Камчатском, Тюмени и Перми.

Партнерами конкурса выступают Ростуризм, Росмолодежь и Общенациональный Союз индустрии гостеприимства (ОСИГ).

Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

 

ИА «Башинформ»

Теги: туризм, конкурсы
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