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В феврале в Башкирии умерли свыше 4 тысяч человек, 92 из них - от коронавируса

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В феврале в Башкирии умерли свыше 4 тысяч человек, 92 из них - от коронавируса Фото: ИА «Башинформ»

В феврале в Башкирии умерли свыше 4,3 тысячи человек, 92 из них — от коронавируса, свидетельствуют данные Росстата.

В последний месяц зимы в республике зарегистрированы 4 391 смертей. Это на 599 случаев больше, чем в феврале прошлого года.

По данным ведомства, официально от COVID-19 в феврале скончались 92 жителя республики. Причина смерти 173 человек отнесена к прочим важным состояниям. Инфекция не является основной причиной смерти, но повлияла на развитие иных болезней, ускоривших смерть — у 116 человек, а была диагностирована, но никак не повлияла на летальный исход — у 157 человек.

Отрицательная динамика зарегистрирована и в младенческой смерти: 49 погибших малышей в январе-феврале 2021 года и 41 – в 2020 году.

По-прежнему в регионе наблюдается превышение числа умерших над числом родившихся. В минувшем феврале на свет появилось 2 983 новорожденных. Естественная убыль населения составила 1 408 человек и выросла в два раза по сравнению с февралем 2020 года.

Связать себя семейными узами в феврале текущего года решили 1 322 пары. В прошлом году свадеб было больше на 362.

Разводиться жители Башкирии стали также реже. 1 011 — в текущем году против 1 183 расторжений брака в прошлом феврале.

 

ИА «Башинформ»

Теги: смертность, Росстат
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