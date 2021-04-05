В СФ БашГУ завершился хакатон по разработке VR/AR приложений

















В Стерлитамакском филиале БашГУ с 1 по 3 апреля 2021 г. прошел хакатон «Кибер-102» по разработке приложений виртуальной и дополненной реальности. Мероприятие организовано совместно с региональным центром развития талантов «Аврора».

В этом году участие приняли более 114 человек со всей республики, сформировано 29 команд. На протяжении трех дней, не прерываясь даже на ночь, школьники и студенты решали задачи, поставленные партнёрами мероприятия. Cотрудничество потенциальных работодателей и начинающих специалистов является одной из основных задач хакатона, отмечают в вузе.

— Республиканский хакатон «Кибер-102» проводился в этом году второй раз, — рассказал декан факультета математики и информационных технологий Руслан Каримов. — В отличие от хакатона прошлого года, участники в этот раз разрабатывали не только приложения виртуальной и дополненной реальности, но и попытались решить задачи, требующие применения основ искусственного интеллекта и машинного обучения.

Так, например, команда студентов СФ БашГУ разработала прототип интеллектуальной системы коммуникации и автоматической обработки заказов для приложения «Башкирская пчёлка» и заняла призовое место. Также хочу отметить, что самым популярным кейсом стал кейс от компании CyberSkanTechology. Несколько команд показали очень качественное решение этой сложной задачи.

Участникам хакатона было предложено на выбор 8 кейсов. В их числе, помимо интеллектуальной системы коммуникации для приложения «Башкирская пчёлка» и приложения для симуляции управления беспилотным летательным аппаратом для обучения и совершенствования навыков пилотирования БПЛА – CyberSkanTechology, были представлены такие задания, как:

— тренажёр общения менеджер-клиент от группы компаний «НОРИС», предназначенный для тренировки и обучения персонала организации общению с посетителями;

— мобильное приложение, использующее возможности дополненной реальности (AR), для выбора даты и тура, записи клиентов на тур — центр внутреннего туризма «Башгид»;

— AR- или VR-приложение, воссоздающее эмблему лицея №12 в трёхмерном формате — МАОУ «Лицей№12»;

— приложение дополненной реальности (AR) для кинотеатра «Кинопорт», суть которого заключается в том, что при наведении камеры на постер запускается трейлер соответствующего фильма.

Помимо этого, участники хакатона разрабатывали проект для мониторинга воздуха «Стерлитамак, дыши!», а также мобильное приложение для СФ БашГУ.

В процессе работы над проектами команды использовали технологию искусственного интеллекта (AI), дополненной реальности (AR) или виртуальной реальности (VR), программы Unity3D, Unreal Engine, Blender, MagicaVoxel, веб-сервис Sketchfab и др.

- Прошедшие 3 дня были для меня невероятно плодотворными, — делится впечатлениями одиннадцатиклассник Никита Халитов из г. Ишимбая . – Мы с командой решили взять кейс «Кинопорта», у нас идет трекинг с постера. Я уже могу заявить, что наше приложение, если получит какое-то продолжение, будет работать на сто процентов. Оно будет полезным для всех любителей кино. Я приехал первый раз на такое мероприятие, и многое меня удивило. Например, вокруг много людей, но ни с кем особо, кроме своей команды, не поговоришь. Все работают, все заняты. Даже ночью мы нисколько не спали, а продолжали разрабатывать приложение. И самое главное – здесь ты максимально быстро учишься, пробуешь новые программы и стараешься сразу внедрять их в свою работу.

Завершился хакатон «КИБЕР-102» презентациями проектов, во время которых каждая команда продемонстрировала результаты своей работы, победители награждены ценными призами от партнеров и спонсоров мероприятия.

Как сообщили в пресс-центре вуза, в 2021 году на факультете математики и информационных технологий открывается новая программа подготовки бакалавров «Искусственный интеллект и машинное обучение в создании цифровых двойников».