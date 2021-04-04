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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Молодежный форум, посвященный 75-летию города Октябрьского, объединил более 50 человек

ОБЩЕСТВО
Фото: предоставлены Александром Юдиным

Фото: предоставлены Александром Юдиным

В городе Октябрьском в стенах Дома дружбы народов прошел образовательный форум, в котором приняли участие более 50 активных молодых людей. Мероприятие проводилось для того, чтобы расширить знания молодежи об истории города, рассказать о возможностях, как сделать жизнь в городе качественнее и лучше с помощью общественной деятельности и социальных проектов.

На форуме выступила начальник архивного отдела местной администрации Наталья Талипова. Она вместе со своими коллегами рассказала ребятам об уникальных документах, хранящихся в архиве Октябрьского, а также провела курс по истории создания города. Диалог на равных состоялся с почетным горожанином Альфирой Тимашевой, которая ознакомила молодых людей со своей трудовой и общественной деятельностью во благо развития города, и показала уникальные исторические кадры в сфере развития здравоохранения Октябрьского.

Про возможности реализации с помощью общественной деятельности и социальных проектов рассказал заместитель руководителя проектного офиса Министерства молодежной политики и спорта РБ Вильдан Исянгильдин.

«Каждые встречи с молодыми и активными горожанами мы стараемся сделать более информативными, чтобы вовлечь их не только в общественную жизнь Октябрьского, но и привлечь к решению важных задач для развития города. В этом году нашему городу исполняется 75 лет, и мы уверены, что его основатели гордились бы нами, как достойными продолжателями славных традиций Октябрьского» — сказал специалист по работе с молодежью МБУ «Дворец молодежи» города Октябрьского Александр Юдин.

 

ИА «Башинформ»

Теги: форум, даты
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