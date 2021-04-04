Фото: стоп-кадр видео телеканала ТНТ Уфимка не прошла в Топ-14 моделей телепроекта на ТНТ Фото: стоп-кадр видео телеканала ТНТ

25-летняя модель из Уфы не прошла в Топ-14 участниц шоу «ТЫ_Топ-модель на ТНТ». В эфире телепрограммы 4 апреля Ангелина Андрианова хорошо показала себя, участвуя в новых испытаниях — дефиле на высоких каблуках и фотосессии, где пришлось с высоты падать в руки четырех мужчин и позировать на камеру.

Член жюри Александр Гудков при обсуждении получившейся фотографии сравнил девушку с балериной.

«Я боялась прыгать, и, как мне кажется, как-то странно прыгнула, но быстро вошла в позы, не думая, что случилось», — сказала Ангелина.

Дизайнер Филипп Плейн отметил, что модель выглядит хрупкой на фотографии, как настоящая балерина.

«Мне очень нравится язык твоего тела. Мне кажется, ты поняла задание, сделала все, что смогла. Неплохая работа», — отметил Филипп Плейн.

Но, несмотря на положительные отзывы членов жюри, Ангелина Андрианова покинула шоу «ТЫ_Топ-модель на ТНТ».

Как сообщалось ранее, девушка родилась и выросла в столице Башкирии. Получила специальность повара-кондитера и с 18 лет начала работать моделью. За это время она успела сделать карьеру в Италии, Сингапуре и Китае. Чтобы приблизиться к своей мечте – стать актрисой и жить в Америке, Ангелина решила принять участие в шоу.

Ранее агентство «Башинформ» информировало о том, что кастинг на шоу проходил уроженец Башкирии, бывший мужчина, Заки Лаки.