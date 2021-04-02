Фото: kurultai.ru/ru В Дюртюлях прошел съезд башкирского рода Эске Елан Фото: kurultai.ru/ru

2 апреля в Дюртюлинском районе прошел съезд одного из самых многочисленных башкирских родов — Эске Елан, сообщили во Всемирном Курултае башкир. Вотчинные земли рода Елан протянулись широкой полосой с юга на север по территории западной части исторического Башкортостана. В настоящее время селения, основанные представителями этого рода, располагаются в Бижбулякском, Дюртюлинском, Ермекеевском, Илишевском, Калтасинском, Туймазинском, Шаранском и Чекмагушевском районах Республики Башкортостан. Селения рода Елан есть и в Бавлинском районе Республики Татарстан. Из рода Елан вышло много известных личностей. Это народный поэт Башкортостана Назар Наджми, Герои Советского Союза Анвар Абдуллин и Гани Галимов, Герой Социалистического труда Талгат Акманов, писатели Гилемдар Рамазанов и Марсель Салимов, ученый-академик РАН Ривнер Ганиев, народная артистка Республики Башкортостан и Республики Татарстан, заслуженная артистка Российской Федерации Ильсияр Газетдинова, заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, композитор Ризван Хакимов, писатель, драматург Мударис Мусифуллин, Заслуженный артист Республики Башкортостан Радик Динахметов и многие другие.

На съезд в Дюртюли приехали представители рода из Бураевского, Калтасинского, Илишевского и Чекмагушевского районов. В фойе районного дома культуры они представили выставки с изделиями народных умельцев, примеры национальной одежды башкир своих районов, родословные известных личностей. После ознакомления с выставкой началась пленарная часть, которую открыл глава Дюртюлинского района Риф Юсупов. Он приветствовал гостей на башкирском языке и рассказал стихотворение Рами Гарипова «Родной язык». В пленарной части прозвучали выступления ученых из Уфы, краеведов и общественников из числа рода Эске Елан. Историк Салават Хамидуллин представил доклад «История и идентичность башкир рода Эске-Елан», Юлдаш Юсупов ознакомил с научно-методическими пособиями по северным башкирам. Как всегда былы тепло встречено выступление руководителя движения «Без башкортлар» Радика Бахтиева.

Из числа представителей рода Елан выступили Светлана Хашимова из Илишевского, Лилия Давлетова из Калтасинского, Рамиля Салимгареева из Чекмагушевского, Галима Камалова, Дамир Сабиров, Римма Имамова, Хасаньян Хамзин из Дюртюлинского районов. Их доклады были посвящены истории башкирских деревень своих регионов, родословным известных выходцев рода, землякам, воевавших в рядах легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии. После докладов состоялись выборы членов Совета рода и избрание его главы. На эту должность единогласно выбрали директора школы села Миништы Дюртюлинского района Дамира Сабирова.

Артисты Дюртюлинского РДК представили песню Филюса Беркета на слова Римы Камаловой, которую единогласно приняли как гимн рода Эске Елан. Делегаты также приняли резолюцию собрания. В документе прописали обращение к Главе Республики Башкортостан с просьбой оказать содействие в установке стелы в деревне Исмаилово в честь основателя башкира рода Эске-Елан Исмагила, установить памятник народному поэту Республики Башкортостан Назару Наджми в г.Уфа. В целях сохранения своей идентичности, изучения истории своего рода, корней своих предков было решено продолжать проведение Шежере-байрамы (родословной) в населенных пунктах Буздякского, Благоварского, Бирского, Дюртюлинского, Кушнаренковского, Мишкинского, Туймазинского и других северо-западных районов Республики Башкортостан.

На церемонии передачи штандарта родов эстафету принял род Танып. Следущий съезд пройдет 9 апреля в Балтачевском районе.