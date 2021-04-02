Фото: Олег Яровиков БСК под контролем Башкирии; капремонт с затопом; в Уфе пробили тоннель – главное за неделю Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров рассказал о поиске новых источников сырья для БСК; в Башкирии во время капремонта затопили сотни квартир; про объединение УГАТУ и БашГУ и дипломы; сотрудники пункта весового контроля попались на взятке; в 1 класс берут по новым правилам. Все главные новости недели – в одном материале «Башинформа».

Башкирия получила контроль над БСК

31 марта Президент России Владимир Путин передал в собственность Башкирии 38,3% акций «Башкирской содовой компании», а также еще 11,7% плюс одну акцию – в доверительное управление структурам, подконтрольным Правительству РБ. В итоге республика получила контроль над предприятием и будет управлять его развитием. «Постараемся, чтобы предприятие развивалось и модернизировалось. Огромное спасибо за доверие», — поблагодарил Путина за принятое решение глава Башкирии Радий Хабиров.

Ранее акции БСК были изъяты из незаконного владения в пользу РФ, так как Генпрокуратура выявила нарушения законодательства о приватизации. «История с несправедливой, я бы сказал, мутной приватизацией Башкирской содовой компании решена раз и навсегда», — написал после в соцсетях Хабиров, отметив, что «это будет самое крупное предприятие, которым сможет управлять республика». БСК занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, третье место по выпуску ПВХ.

По словам Хабирова, сейчас «одна из главных задач – поиск новых источников сырья для компании», пока «запасов на старом месторождении Шахтау хватит на несколько лет. Параллельно мы рассматриваем шесть месторождений». При этом, по его словам, вопрос о разработке горы Куштау закрыт окончательно. «Пока в наших планах – направить на модернизацию предприятия порядка 5,5 млрд рублей», — рассказал Хабиров. 1 апреля он встретился с коллективом БСК.

Сотрудники пункта весового контроля попались на взятке

В Башкирии сотрудники службы весового контроля подозреваются в получении взяток от водителей грузовиков в крупном размере группой лиц. Перегруженные фуры проходили через пункт весового контроля №2 в Баймаке на 134 км автодороги Магнитогорск – Ира. Как выяснилось, с 2018 по 2021 год члены группы систематически получали от водителей, перевозивших крупногабаритный груз, деньги за беспрепятственный проезд транспорта через пост весового контроля. В свою очередь должностные лица не составляли протоколы по фактам нарушений правил перевозки крупногабаритных грузов. Сумма взятки за каждый пропущенный автомобиль варьировалась от 1 до 2 тыс. рублей. Так подозреваемые получили 329 тысяч рублей. Силовики провели 15 одновременных обысков, большинство в Баймакском районе. Возбуждены уголовные дела.

Пробит тоннель

В Уфе строители Восточного выезда пробили тоннель под горой, соединив западное и восточное его направления. Длина тоннеля составляет 1 276 метров, максимальная глубина — 63 метра. 31 марта на месте строительства побывали Глава Башкирии Радий Хабиров и руководитель Росавтодора Роман Новиков. По словам Новикова, «Восточный выезд обеспечивает разгрузку городской и региональной сети автодорог, соединяет между собой две федеральные трассы, улучшает комфортность проезда через город». Строительство выезда возобновили в 2020 году. «На сегодня мы уже 5 млрд профинансировали, планируем в этом году направить еще 2,6 млрд рублей. Перспективы по своевременному, а может даже опережающему строительству не в ущерб качеству очень хорошие», — сообщил Новиков. Генподрядчик объекта — турецкая компания «Лимакмаращавтодороги». Предстоит построить 13,8 км скоростной трассы, мост с эстакадой через реку Уфу протяженностью 2,7 км, два отсека подземного тоннеля по две полосы в каждом. Общая стоимость проекта — 33,5 млрд рублей.

«Мы ждем этот проект, к 2024 году мы должны запустить здесь первые автомобили», — сказал Радий Хабиров

Сократили более 100 чиновников

Минземимущества Башкирии сократило 122 сотрудников городских и районных комитетов. Как узнали СМИ, все комитеты присоединяются к центральному аппарату. Ведомство реализует «цифровую реформу»: в конце прошлого года были приняты поправки в Закон о земле, которые перевели работу с запросами на земельные участки и другие госуслуги в электронный формат. Главные задачи реформы – прозрачность документооборота и снижение коррупции. В 2019 году в ведомстве работало 550 человек.

Ранее премьер-министр Андрей Назаров заявил, что в правительстве РБ ведется оптимизация его структуры с целью повышения эффективности работы. Некоторые подразделения сокращаются, какие-то – усиливаются.

Не капремонт, а полное безобразие

В 2021 году в Башкирии в 62 из 393 многоквартирных домов, где ремонтировались крыши, произошли затопы, пострадало 377 квартир, привел данные Региональный оператор по капремонту. Основная причина затопления квартир — неправильная организация работ в ходе ремонта крыш МКД. 30 марта на совещании в правительстве Радий Хабиров поставил двойку работе регоператора. Он отметил, что от жителей поступает много жалоб на качество ремонта, и рассказал о недобросовестной работе компании «Стройресурс». «Эти «замечательные люди» летом вскрыли 11 крыш домов в Стерлитамаке, в результате во время дождей было затоплено 130 квартир», — сообщил Хабиров. При этом в этом году «Стройресурс» вновь выиграл торги на ремонт крыш на 800 млн рублей. По словам Хабирова, то, что произошло в Стерлитамаке, – это вопиющий случай и полное безобразие. Предложения по наведению порядка в этой сфере поручено разработать замруководителя администрации главы РБ. Ежегодно жителями на капремонт собирается 3 млрд рублей.

В 1 класс по новым правилам

1 апреля в Башкирии началась запись детей в первый класс по новым правилам. Подать заявление можно через систему «Электронная запись в школу» или на сайте Госуслуг. Теперь прием детей в 1 класс будет проходить в два этапа. Первый — с 1 апреля до 30 июня — предназначен для детей, имеющих первоочередное право зачисления в школы, а также для живущих на закрепленной территории. Второй этап стартует с 6 июля до момента заполнения свободных мест. Он предназначен для детей, которые не проживают на закрепленной территории. К какой школе прикреплен ваш дом в Уфе, можно узнать здесь

COVID-19: «люди умирают», спасет вакцинация

На этой неделе в Башкирии режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлили до 14 апреля. Ежедневно в республике выявляют более 100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, на сегодня подтверждено 32 тысячи 569 заболевших. За неделю от ковида умерли 22 зараженных (неделей ранее — 17), всего жертвами инфекции в республике стали 367 человек.

«Сейчас можно констатировать, что количество заболевших ковидом уменьшается. Но при этом, к сожалению, мы фиксируем и то, что люди умирают от этой болезни», — сказал 30 марта глава региона Радий Хабиров.

29 марта в селе Аскино простились с главой Аскинского района Ришатом Дихиным. Он умер в 33 года от коронавирусной инфекции. По словам Хабирова, главное условие, при котором завершится история с пандемией — это вакцинация максимально возможного количества людей. На сегодня в республике полностью вакцинированы от ковида более 100 тысяч человек. Работают 139 пунктов вакцинации, в том числе в ТЦ «Мега», «Планета» и «Башкирия» в Уфе и «СитиМолл» в Стерлитамаке.

«Не увлекайтесь названиями»

31 марта в Уфе Радий Хабиров встретился со студентами и аспирантами Башгосуниверситета и Уфимского авиационного университета. На встрече обсудили новые возможности в рамках объединения в единый вуз.

«Синергия БашГУ и УГАТУ даст возможность участвовать в федеральных программах, получать дополнительное финансирование. А это откроет новые горизонты для развития науки и образования в республике, – рассказал Хабиров, отметив, что «иначе нас ждёт сокращение бюджетных мест и отток наших студентов в другие регионы». В случае успешного объединения новый вуз получит грант в 1 млрд рублей. По словам Хабирова, при слиянии вузов соединят «некоторые кафедры», но «будут сохранены и продолжены» «уникальные традиции подготовки специалистов». Отвечая на вопрос о судьбе военной кафедры УГАТУ в структуре будущего объединённого вуза, Хабиров сообщил: «это направление мы сохраним». Он также рассказал о статусе уже выданных дипломов каждого из двух вузов после их объединения. «Сегодня любой работодатель в первую очередь смотрит на человека, его компетенции, а не на список регалий. Поэтому не увлекайтесь названиями», – подчеркнул Хабиров.

А была ли двойка?

На этой неделе на всю страну прогремела история с двойкой на лбу первоклассницы, которую ей якобы поставила учительница. Инцидент произошел 25 марта в школе Кумертау. 30 марта историю стали активно обсуждать в соцсетях, хотя уже в первый день шумихи была поставлена точка – учительница уволилась, родители ребенка претензий к ней не имеют. Но затем появилась новая версия: якобы двойка на лице девочки была только «воздушной». После «Башинформ» узнал от источника третью трактовку случившегося: на уроке технологии девочка была неподготовленной, отвлекала одноклассников, в итоге учитель подозвала ее к себе и, зная, что в ручке закончилась паста, провела ею по лбу ученицы. При этом педагог якобы проговорила, что пытается поставить двойку, но даже ручка при этом не пишет. «По данному факту Мелеузовским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка», — сообщили в СКР по РБ.

Уникальный завод в Ишимбае

1 апреля Глава Башкирии Радий Хабиров и гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов побывали на ишимбайском машиностроительном заводе «Витязь», входящем в госкорпорацию «Ростех». Предприятие является одним из мировых лидеров по производству наземного транспорта высокой проходимости и единственный в России производитель плавающих двухзвенных гусеничных транспортеров «Витязь». Радий Хабиров побывал в цехах предприятия и вручил его лучшим работникам госнаграды. «Вы выпускаете уникальные машины, которые прокладывают путь даже в самых непроходимых местах. Такую технику в нашей стране не делают больше нигде», — отметил он. В 1981 году на этом заводе Радий Хабиров начал свою трудовую карьеру учеником фрезеровщика. Заказчиками продукции завода являются «Газпром», «Лукойл», «Транснфеть», Минобороны России. В 2017-2018 годах ишимбайские вездеходы принимали участие в арктических экспедициях Минобороны. Сейчас на предприятии реализуют инвестпроект на 802,6 млн рублей по серийному производству гусеничных транспортеров ДТ-3ПМ.