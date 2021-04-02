За сутки в Башкирии зарегистрировано еще три случая смерти от коронавируса

В Башкирии, по данным на 2 апреля, за сутки выявлено 106 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. О лабораторно подтвержденных случаях сообщили в Министерстве здравоохранения республики.

Общее количество выявленных заболевших — 32 569 человек. С начала пандемии от COVID-19 умерли 367 человек. За минувшие сутки от инфекции скончались три человека.

180 человек выздоровели за сутки. Всего число выздоровевших за весь период эпидемии достигло 27 804 человек.

223 пациента получают лечение в больницах, 17 из них – в тяжелом состоянии, шесть — на ИВЛ. Амбулаторно медицинскую помощь получают 4 175 человек.