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В Уфе в ближайшие дни начнут ремонт Заводской улицы

ОБЩЕСТВО
Фото: https://vk.com/tsur_bashkortostan

В Уфе в ближайшие дни начнут ремонт Заводской улицы Фото: https://vk.com/tsur_bashkortostan

В Уфе в ближайшие дни начнут ямочный ремонт Заводской улицы, сообщает Центр управления республикой по итогам заседания фокус-группы с Министерством транспорта и дорожного хозяйства РБ и администрацией столицы.

На улице находится Республиканская стоматологическая поликлиника, машин и пешеходов много. Коммунальные службы Советского района залатали ямы литым асфальтом на участке улицы от ул. Дмитриева до бульвара Хадии Давлетшиной. В середине апреля, как начнут работать асфальтобетонные заводы, ямы закроют горячим асфальтом. Это продлит срок эксплуатации дороги.

В целом ямочный ремонт начинается везде – например, в Уфе еще на ул. Летчиков и Ахметова в микрорайоне Затон и в других частях города.

Система «Инцидент-менеджмент» в 2020 году зарегистрировала 757 обращений на тему ямочного ремонта.

 

ИА «Башинформ»

Теги: ремонт, ЦУР
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