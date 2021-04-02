Фото: https://vk.com/tsur_bashkortostan В Уфе в ближайшие дни начнут ремонт Заводской улицы Фото: https://vk.com/tsur_bashkortostan

В Уфе в ближайшие дни начнут ямочный ремонт Заводской улицы, сообщает Центр управления республикой по итогам заседания фокус-группы с Министерством транспорта и дорожного хозяйства РБ и администрацией столицы.

На улице находится Республиканская стоматологическая поликлиника, машин и пешеходов много. Коммунальные службы Советского района залатали ямы литым асфальтом на участке улицы от ул. Дмитриева до бульвара Хадии Давлетшиной. В середине апреля, как начнут работать асфальтобетонные заводы, ямы закроют горячим асфальтом. Это продлит срок эксплуатации дороги.

В целом ямочный ремонт начинается везде – например, в Уфе еще на ул. Летчиков и Ахметова в микрорайоне Затон и в других частях города.

Система «Инцидент-менеджмент» в 2020 году зарегистрировала 757 обращений на тему ямочного ремонта.