Девочка из Благовещенска после ДТП полгода на ИВЛ, объявлен сбор средств на операцию

Амина Ситдикова из башкирского Благовещенска пять месяцев дышит с помощью аппарата ИВЛ. Врачи и родственники надеялись, что ребенок задышит самостоятельно, но теперь стало ясно, что ее спасет только операция.

О трагедии рассказал благовещенский депутат Сергей Жуков в своих соцсетях. В октябре прошлого года семья с тремя детьми попала в дорожную аварию. Старший брат и младшая сестра Амины не пострадали, а вот она получила тяжелые повреждения. Спасти ее может операция стоимостью более 9 млн руб. — имплантация стимулятора диафрагмального нерва. Семья обращается за помощью ко всем неравнодушным людям. На данный момент собрано около 500 тыс. руб..

Реквизиты:

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Ситдикова Мария Анатольевна (мама Амины).