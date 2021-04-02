На двух улицах Уфы полностью перекроют движение транспорта
На двух улицах Уфы полностью перекроют движение транспорта Фото: Администрация Уфы
На двух улицах уфимского микрорайона Кузнецовский Затон полностью перекроют движение транспорта. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, ограничение будет действовать сутки — в понедельник, 5 апреля, по причине устройства ливневой канализации.
Движение всех видов автотранспорта будет запрещено на Солнечногорской улице и Геофизиков.
Мэрия столицы Башкирии попросила автовладельцев отнестись к временным неудобствам и заранее продумать маршруты передвижения.