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2 апреля Пятница

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Проснулся медведь: в национальном парке «Башкирия» нашли следы

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба НП «Башкирия»

Фото: пресс-служба НП «Башкирия»

Первые в этом году следы медведя обнаружили 2 апреля сотрудники нацпарка «Башкирия». По размеру лап можно предположить, что это зверь крупный, скорее всего, самец.

Начало апреля считается поздним временем для первого появления косолапых из берлог. На затянувшуюся спячку влияют, как правило, погодные условия. В этом году зима затяжная, снега до сих пор в нацпарке много — вот и мишки решили подольше задержаться в своих уютных домиках.

«Первые 10-15 дней после спячки медведи не слишком активны, гуляют около берлог, — комментирует директор нацпарка «Башкирия» Владимир Кузнецов. — Весной они питаются корешками, трухой пней, почками на деревьях. При ухудшении погоды могут опять улечься в своих укрытиях на несколько дней. Самки с детёнышами выходят последними, когда становится теплее».

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе НП «Башкирия», середина апреля – самое время для «театра медведей». Только 2-3 недели в году в нацпарке «Башкирия» можно встретить в одном месте сразу несколько косолапых. В середине апреля снег еще покрывает скалистые склоны, и животные вынуждены кучковаться в поисках корма. Когда открытых участков становится больше, они распределяются по территории нацпарка и встречаются уже поодиночке.

Обычными видами для НП «Башкирия» являются медведь, волк, лиса, кабан, заяц-беляк, лось, куница и другие. Также здесь обитает лесной хорь, рыжая вечерница, нетопырь-карлик, ночница Наттетера, нетопырь Натузиуса, колонок, сибирская косуля, корсак.

На территории парка обитает 75 видов животных, занесенных в Красную книгу Республики Башкортостан, 38 видов занесены в Красную книгу России, 23 — в Красную книгу Международного союза охраны природы, в том числе речная выдра, садовая соня, прудовая ночница, европейская норка.

 

ИА «Башинформ»

Теги: медведь, нацпарк
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