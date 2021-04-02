Фото: ИА «Башинформ» На въезде в Уфу появится туристический визит-центр Башкирии Фото: ИА «Башинформ»

В Башкортостане планируется создать визит-центр, где жители и гости региона смогут посмотреть республику в миниатюре, увидеть достопримечательности и выбрать маршрут. Сейчас подбирается подходящая площадка под его размещение на въезде в Уфу.

«Наша республика должна стать лучшим местом для туристов, — сказал на рабочем совещании по вопросам развития туризма в регионе первый заместитель премьер-министра Правительства РБ – министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов. — Необходимо предоставить желающим отдохнуть в Башкортостане весь перечень услуг и разработать для них виртуальный тур по региону. В планах внедрить систему «Два клика», где потенциальный турист, получив предложение, сможет принять, оплатить и открыть для себя весь спектр услуг. Необходимо систематизировать работу и интегрировать все направления в стратегию развития туризма в республике. Важно, чтобы все инициативы были с конкретными показателями и алгоритмами по их достижению».

Также на совещании речь шла о необходимости создания Академии гостеприимства для подготовки высококвалифицированного персонала компаний и государственных служащих. В результате власти рассчитывают увеличить туристско-экскурсионный поток, повысить доходы бюджета от индустрии гостеприимства и инвестиционную привлекательность региона.

«Богатые природные ресурсы Башкортостана позволяют формировать на их базе различные площадки для создания уникальных туробъектов, — сказала председатель Госкомитета РБ по туризму Эльмира Туканова. — В этом ключе важно информировать всю мировую общественность о нашем туристическом потенциале и наделять природные объекты нужным статусом. Включение объектов в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО позволит нам использовать платформу организации для плодотворного сотрудничества и международной кооперации в информационном поле»

Среди основных направлений работы для развития туризма в республике были определены развитие геопарков, определение территорий размещения глэмпингов и создание этнодеревень. Рустам Муратов поручил взять в работу проект развития Большой Южноуральской тропы, продумать необходимые меры поддержки и определить площадки для привлечения бизнеса. Бренд «Терра Башкирия», с которым республика будет представляться на выставках, ждет трансформация, сообщили в пресс-службе Правительства РБ.