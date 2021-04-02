Прокуратура Башкирии проверит информацию о «кладбище» автобусов «Башавтотранса»
Прокуратура Башкирии проверит информацию о «кладбище» автобусов «Башавтотранса» Фото: Олег Яровиков
Прокуратура Башкирии проверит информацию СМИ о простое автобусов госперевозчика «Башавтотранс».
Ранее появилась информация, что автобусы «НЕФАЗ» стоят под снегом на стоянке и не выводятся на рейсы. В соцсетях жители комментировали, что общественный транспорт выглядит «брошенным». Некоторые предполагали, что автобусы стоят в очереди на ремонтные работы.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, ведомство с привлечением территориальных прокуроров проверит сообщения СМИ о неэффективном использовании бюджетных средств, выделенных на приобретение в 2019-2020 годах автобусов для ГУП «Башавтотранс».
«В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка информации о неиспользовании указанных транспортных средств предприятием в автобусных маршрутах, нарушении трудовых прав водителей», — сообщили в прокуратуре Башкирии.Ранее «Башинформ» сообщал, до конца 2021 года на городских маршрутах Уфы заменят более 300 устаревших автобусов малого и среднего класса, которые не отвечают современным требованиям к общественному транспорту. В мае и июне автопарк республиканского перевозчика – компании «Башавтотранс» – пополнят 120 современных автобусов «Вектор». Кроме того, до конца года в республику поступят 160 автобусов большого класса «НЕФАЗ».