Фото: Олег Яровиков Прокуратура Башкирии проверит информацию о «кладбище» автобусов «Башавтотранса» Фото: Олег Яровиков

Прокуратура Башкирии проверит информацию СМИ о простое автобусов госперевозчика «Башавтотранс».

Ранее появилась информация, что автобусы «НЕФАЗ» стоят под снегом на стоянке и не выводятся на рейсы. В соцсетях жители комментировали, что общественный транспорт выглядит «брошенным». Некоторые предполагали, что автобусы стоят в очереди на ремонтные работы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, ведомство с привлечением территориальных прокуроров проверит сообщения СМИ о неэффективном использовании бюджетных средств, выделенных на приобретение в 2019-2020 годах автобусов для ГУП «Башавтотранс».

«В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка информации о неиспользовании указанных транспортных средств предприятием в автобусных маршрутах, нарушении трудовых прав водителей», — сообщили в прокуратуре Башкирии.