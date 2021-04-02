Роботы, созданные с участием ученых и студентов УГАТУ, помогают людям







30 марта 2021 года состоялось открытие нового комплекса ФГУП «ЦИТО» (Центр инновационных технологий в ортопедии) Минпромторга России (Москва) после реконструкции и технического перевооружения.

Почетными гостями торжественной церемонии стали глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр труда и социальной защиты Антон Котяков и мэр Москвы Сергей Собянин.

В результате реализации глобального проекта на предприятии создано производство полного технологического цикла — от первичной обработки полуфабрикатов до стерилизации и упаковки готовых медицинских изделий.

Технологические возможности позволяют производить имплантируемые изделия любой сложности, обладающие повышенной надежностью и безопасностью — наиболее значимыми показателями в травматологии и ортопедии.

Ключевая роль в создании качественной продукции принадлежит высокотехнологичному оборудованию. В ходе открытия комплекса высоким гостям были продемонстрированы новейшие разработки, в том числе созданные в УГАТУ.

Так, коллектив ученых и студентов под руководством заведующего кафедрой автоматизации технологических процессов, профессора Рустэма Мунасыпова принял активное участие в создании прорывных технологий для механической обработки заготовки-матрицы.

В рамках НОЦ ими был разработан робототехнический комплекс в сотрудничестве с уфимскими фирмами — ООО «Станкомонтаж» (ген. директор Алексей Долгушин) и Инженерным центром «Автоматизация и промышленная робототехника» (директор Марат Аллаяров).

- Комплекс предназначен для фрезерования изделий ортопедического назначения, в частности, для изготовления корсетов и протезов, — пояснил профессор Мунасыпов . — Очень важно, что в творческий процесс были вовлечены наши студенты. Ребята монтировали оборудование, программировали комплекс и сопровождали его вплоть до представления заказчику. Труд студентов отмечен благодарственным письмом главного инженера ФГУП «ЦИТО» Павла Клевцова, направленным в адрес ректора университета.

Вопросы дальнейшего сотрудничества ученых и производственников будут рассмотрены 7-9 апреля в ходе Всероссийской научно-технической конференции «Станкостроение и цифровое машиностроение», которая пройдет в Уфе на площадке «ВДНХ-ЭКСПО».

Справочно. Обновленный комплекс ФГУП «ЦИТО» (Центр инновационных технологий в ортопедии) имеет славную историю. Он был создан 29 июня 1963 года, когда на базе протезного отдела одного из старейших институтов в области травматологии и ортопедии — ЦИТО имени Н.Н.Приорова открыли опытно-экспериментальное предприятие. В 2010 году впервые в России начали производить протезы и ортезы из композиционных материалов, армируемых фиброволокнами.

Открытие новой производственной площадки сократит поток импортной продукции и создаст первоклассные медицинские товары для тысяч россиян. Предприятие будет выпускать индивидуальные протезно-ортопедические изделия повышенной функциональности, позволяющие максимально полно восстанавливать социальную активность пациентов. А в реабилитационном центре, оснащенном современным оборудованием, мультидисциплинарная команда врачей и специалистов (ортопеда, невролога, психолога, реабилитолога и протезиста) поможет правильно подобрать изделия и научить пользоваться ими.