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В Башкирии благодаря камерам фотовидеофиксации уровень смертности в ДТП уменьшился на 3,2%

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии благодаря камерам фотовидеофиксации уровень смертности в ДТП уменьшился на 3,2% Фото: Олег Яровиков

В Башкирии проводимый на постоянной основе анализ применения комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД свидетельствует о снижении общего количества ДТП и тяжести их последствий. По состоянию за 2020 год, произошло снижение количества ДТП на 12,9% (3736) по сравнению с 2019 годом. Также произошло снижение количества раненых – на 14,9% (4638). Уровень смертности в результате ДТП уменьшился на 3,2% (454).

В 2020 году на автодорогах республики произошло 3736 аварий, из них четвёртая часть – из-за превышения скорости либо из-за несоответствия скорости конкретным условиям движения. При этом каждое ДТП с ранеными или погибшими фиксируется сотрудниками ГИБДД МВД по РБ с привязкой географических координат, определяется собственник автодороги и выносится на еженедельный разбор для анализа ДТП.

Сейчас на дорогах Башкирии работают 1015 комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, из которых 946 — стационарных комплексов, передвижных — 63 единицы и 6 мобильных. В том числе на федеральных трассах в РБ на сегодняшний день функционирует 64 комплекса автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.

На территории Уфы задействовано 227 стационарных комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, в том числе 214 стационарных. Статистика показывает, что на 20 участках, где установлены камеры, наблюдается стабильное снижение количества фиксируемых нарушений ПДД.

Но свою главную задачу — повышение безопасности на дорогах — камеры видеофиксации могут выполнять только в том случае, если водители знают, что они есть. На эту проблему обратил внимание и Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

«Мы устанавливаем эти камеры не для того, чтобы залезть в карман к жителям, — отметил Радий Хабиров. – А для того, чтобы они доехали до дома — к своим детям, родным и близким. Для этого информация о расположении камер фотовидеофиксации должна быть открытой».

Актуальную информацию о местах расположения комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения можно найти на сайтах Министерства транспорта и дорожного хозяйства РБ и Центра организации дорожного движения РБ. На них размещены баннеры с переходом на интерактивную карту с местами расположения работающих комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в Республике Башкортостан. Информация на интерактивной карте обновляется в режиме реального времени. Карта доступна по ссылке.

 

ИА «Башинформ»

Теги: дороги, ПДД
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